مرور الجيزة يضبط 480 توك توك فى حملات مرورية خلال شهر يوليو الماضى

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر يوليو الماضى من ضبط 480 توك توك و150 مخالفة سير عكس الاتجاه و280 سيارة تم حجزها خلال الحملات و230 مخالفة سيارة بدون رخص قيادة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة للمرور، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.