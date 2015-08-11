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التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل طالب بسبب خلافات الجيرة فى "أبو النمرس"

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التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل طالب بسبب خلافات الجيرة فى "أبو النمرس" التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل طالب بسبب خلافات الجيرة فى "أبو النمرس"
تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل جاره "م.ط" 18 سنة طالب جامعى بسبب مشاجرة نشبت بينهما بأبو النمرس.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد عليان، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، يفيد وفاة طالب على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، تعدى المتهم على المجنى عليه بسكين وسدد له 5 طعنات نافذة وبنقله للمستشفى توفى فى الحال.
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