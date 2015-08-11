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سيف بن زايد يعزي أسرتي الحمادي والمنهالي في أبوظبي

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سيف بن زايد يعزي أسرتي الحمادي والمنهالي في أبوظبي سيف بن زايد يعزي أسرتي الحمادي والمنهالي في أبوظبي

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة شهيد الوطن العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي. وزار سموه أمس منزل ذوي الشهيد بمنطقة الصبخة في الشارقة وقدم تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة أحمد سعد المنهالي وأربعة من أفراد أسرته والذين وافتهم المنية في حادث سير وقع على طريق أدم صلالة في سلطنة عمان .. حيث زار سموه منزل الأسرة بمنطقة الشامخة في أبوظبي .

وأعرب عن صادق المواساة في هذا المصاب الأليم مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المنهالي عن خالص شكرها وتقديرها لسموه على هذه اللفتة ومواساته لهم في مصابهم الجلل ما كان له أطيب الأثر في نفوسهم.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء للأسرتين العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وعدد من كبار الضباط.

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