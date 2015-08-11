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حاكم الشارقة يأمر بتوفير التأمين الصحي للمواطنين من ذوي الإعاقة

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حاكم الشارقة يأمر بتوفير التأمين الصحي للمواطنين من ذوي الإعاقة حاكم الشارقة يأمر بتوفير التأمين الصحي للمواطنين من ذوي الإعاقة

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسجيل مواطني الإمارة من ذوي الإعاقة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، كما أمر سموه بتوفير التأمين الصحي لهم، وذلك حرصاً من سموِّه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وأن يشملهم التأمين الصحي جميعاً.

مداخلة

جاء ذلك خلال مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الدولة من الشارقة مع الإعلامي أحمد سلطان، وذلك استجابة لشكويين: الأولى صباح أمس من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع برنامج «الرابعة والناس» الذي يقدمه الإعلامي عبد الله راشد بن خصيف، والثانية من ولي أمر طفلة من ذوي الإعاقة مع برنامج «الخط المباشر»، حيث جاءت استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة سريعة كعادة سموه في تلبية نداءات أبناء الدولة، ليس أبناء إمارة الشارقة فقط.

وكانت إحدى زهرات الدولة من ذوي الإعاقة قد لجأت إلى برنامج «الرابعة والناس»، واشتكت من عدم حصولها على تأمين صحي في إمارة الشارقة، لأنها في حاجة ماسة إلى هذا التأمين حتى تتم مواصلة علاجها.

وعلى برنامج «الخط المباشر» لجأ ولي أمر إحدى الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصال بالبرنامج، حيث يكلف علاجها أكثر من 800 ألف درهم، وهي في حاجة إلى تأمين صحي.

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