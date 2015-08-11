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حاكم أم القيوين يستقبل السفير المصري

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حاكم أم القيوين يستقبل السفير المصري حاكم أم القيوين يستقبل السفير المصري

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري، صباح أمس، إيهاب إمام حمودة سفير جمهورية العربية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده خلال فترة عمله في تعزيز أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

حضور

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري.

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