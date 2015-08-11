سلطان القاسمي وسعود بن صقر والشيوخ يعزون أسرة الشهيد جمعة الحمادي

أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً بأسرة الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبدورها ثمنت أسرة الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادي اتصال صاحب السمو حاكم الشارقة، مقدمين شكرهم على هذه اللفتة الأبوية التي تؤكد قوة التلاحم والترابط الذي يجمع القيادة بشعبها.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، وأعرب سموه خلال زيارة منزل الأسرة عن خالص مواساته وصادق تعازيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة

إلى ذلك قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين واجب العزاء إلى أسرة الشهيد، وذلك خلال زيارتهم منزل ذوي الشهيد في منطقة الصبخة «أم خنور قديما» في الشارقة.

وقام وفد من الشؤون الإسلامية بالشارقة يرأسه الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة ويرافقه عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعدد من وعاظ الدائرة بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.