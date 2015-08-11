أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان القاسمي وسعود بن صقر والشيوخ يعزون أسرة الشهيد جمعة الحمادي

Google+ Print
سلطان القاسمي وسعود بن صقر والشيوخ يعزون أسرة الشهيد جمعة الحمادي سلطان القاسمي وسعود بن صقر والشيوخ يعزون أسرة الشهيد جمعة الحمادي

أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً بأسرة الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبدورها ثمنت أسرة الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادي اتصال صاحب السمو حاكم الشارقة، مقدمين شكرهم على هذه اللفتة الأبوية التي تؤكد قوة التلاحم والترابط الذي يجمع القيادة بشعبها.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، وأعرب سموه خلال زيارة منزل الأسرة عن خالص مواساته وصادق تعازيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة

إلى ذلك قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين واجب العزاء إلى أسرة الشهيد، وذلك خلال زيارتهم منزل ذوي الشهيد في منطقة الصبخة «أم خنور قديما» في الشارقة.

وقام وفد من الشؤون الإسلامية بالشارقة يرأسه الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة ويرافقه عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعدد من وعاظ الدائرة بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس