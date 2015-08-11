محمد بن سعود ونهيان بن زايد يعزيان في الشهيدين الشحي والحبسي

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس واجب العزاء لأسرة شهيدي الوطن العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، اللذين قدما روحيهما فداء للواجب الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه، خلال زيارة منزل ذوي الشهيدين في منطقتي رأس الخيمة والبريرات، عن خالص وصادق مواساته وتعازيه لأشقاء شهيدي الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الى جانب سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث أعرب عن خالص مواساته وتعازيه لأشقاء شهيدي الواجب، داعيا الله أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.