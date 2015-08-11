محمد بن زايد: رؤية خليفة توثيق عرى التعاون مع الدول الصديقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في توثيق عرى الصداقة والتعاون مع البلدان الصديقة أسست لمنهج ومبادئ عمل في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وهو ما نلمسه في قوة ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالدول الصديقة ومن بينها استراليا من خلال إقامة شراكات اقتصادية وتنموية تساهم في التنمية والتطوير في القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مجلس سموه بقصر البحر بيتر كوسجروف حاكم عام كومنولث استراليا.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحاكم عام استراليا، وأشاد سموه بمستوى العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تتعزز وتتطور وفق رؤية مشتركة تهدف الى الارتقاء بها الى آفاق أرحب وأوسع في ظل مرور أربعين عاماً على قيامها.

تعازٍ في شهداء الوطن

من جانبه قدم حاكم عام أستراليا تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شهداء الوطن الثلاثة، العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، والشهيد العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي، والشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، الذين قضوا دفاعا عن الحق والعدل ورفع الظلم عن الأشقاء في اليمن ضمن التحالف العربي لإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية.

وأثنى حاكم عام استراليا على متانة العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات واستراليا بمناسبة مرور 40 عاما على قيامها شهدت خلالها تطورا هائلا في مختلف المجالات.

علاقات متميزة

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين دولة الإمارات واستراليا، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الطرفان أن العلاقات القائمة بين البلدين علاقات متميزة وراسخة وتحظى باهتمام ودعم قيادتي البلدين في مختلف المجالات والتي تعود بالفائدة والمنفعة على الشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بشأن القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة ومن أهمها التصدي للإرهاب والعنف بالتنسيق مع المجتمع الدولي ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية في عدد من دول المنطقة.

حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان، والدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا وبابلو تشهيهو كانج سفير استراليا.