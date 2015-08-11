عهد الوفاء

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صفحته عبر «تويتر»، مغرداً أن شهداء الوطن الثلاثة فاهم الحبسي وجمعة الحمادي وخالد الشحي هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله ووطنهم عليه، وأبدى سموه فخره بشهداء الإمارات الذين أدوا واجب الدفاع عن أمتهم وفخره بأمهات الشهداء الذين أخرجوا لنا رجالاً شرفوا الإمارات في ميادين البطولة، حيث دوّن سموه: «تشرفت بتقديم العزاء في شهداء الإمارات فاهم الحبسي وجمعة الحمادي وخالد الشحي، رجال صدقوا ما عاهدوا الله ووطنهم عليه، نفخر بشهداء الإمارات الذين أدوا واجب الدفاع عن أمتهم.. ونفخر بأمهات الشهداء اللاتي أخرجن لنا رجالاً شرفوا الإمارات في ميادين البطولة».