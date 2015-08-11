سام مرسي لـ في الجول: أتمنى الانضمام للفراعنة .. وأنتقل لفريق جديد خلال أيام

بات صاحب الأصول المصرية سام مرسي قائد شيسترفيلد الإنجليزي قريبا من الانتقال لأحد فرق دوري القسم الثاني في إنجلترا.

وقال مرسي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "أقتربت من خوض تجربة جديدة خلال أيام في دوري القسم الثاني".

وعن الفريق الذي يرغب في ضمه أضاف "هناك ثلاث فرق تجهز عروضا الآن وليس فريقاً واحداً وهي فرق ميلتون كينز دونز، وبريستون نورث ايند، وبيرنلي".

ويعتبر مرسي، المولود في مدينة وولفرهامبتون الإنجليزية لأب مصري، هو قائد فريق شيسترفيلد الذي استطاع الصعود من الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة إلى الثانية الموسم الماضي.

على جانب آخر، أبدى صاحب الـ 23 عاما سعادته الكبيرة بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول له خلال الفترة الحالية متمنيا الالتحاق بالفريق المصري في أقرب وقت ممكن.

وكان أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر قد أكد أن الجهاز الفني للأخير سيتابع اللاعب سام مرسي عن قريب خلال الفترة المقبلة.

المنتخب لـ في الجول: سنتابع قائد فريق شيسترفيلد الإنجليزي