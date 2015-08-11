الشناوي يكشف لـ في الجول عن سبب وجوده في إسبانيا.. ' الزمالك يعلم '

نفى أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك الشائعات التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول هروبه لإنجلترا.. مؤكدا أنه في إسبانيا بعلم الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا.

وقال الشناوي من إسبانيا لـFilGoal.com يوم الأثنين: "أنا في إسبانيا وحصلت على إذن من الجهاز الفني ولم أسافر إنجلترا.. وموضوع رحيلي في الفترة المقبلة أغلقته تماما".

وتابع "أقضي إجازتي الشخصية مع أسرتي مثل أي شخص عادي.. وحصلت على إذن من الجهاز الفني".

ولم يسافر الشناوي مع الزمالك في رحلة الكونجو خلال مواجهة لويبار التي خسرها الفريق 1-0.

وأضاف حارس الفريق الأساسي "بعد نجاحي مع الزمالك في التتويج بالدوري مستحيل أن أكسر فرحة الجمهور وأرحل.. أغلقت أمر الاحتراف ومستمر في الزمالك".

وعن أنباء هروبه .. استنكرها تماما وأكد "إن رحلت عن الزمالك سيكون بعد موافقة مجلس الإدارة".

وأتم "مستمر مع الزمالك.. وسأعود خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق".