القيعي: شيء واحد يحتاجه الأهلي في الانتقالات.. وهذا رأيي من رحيل رمضان وتريزيجيه

يؤمن عدلي القيعي مدير الاستثمار والتسويق الرياضي السابق بالأهلي أن الفريق الأحمر يحتاج لضم لاعب آخر من أجل أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة له.

وكان الأهلي قد أبرم ست صفقات خلال الصيف الجاري بضم صالح جمعة، ماليك إيفونا، جون أنطوي، أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، وأعاد أحمد فتحي.

فهل مازال الأهلي يحتاج إلى لاعبين آخرين أم يكتفي بهؤلاء الذين ضمهم؟

وأجاب القيعي للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"على الأهلي إعادة رامي ربيعة مرة أخرى، أو ضم لاعب في خط الوسط".

وأضاف"إما ذلك، وإما أن نكتفي بما لدينا، حتى نجد لاعبا أفضل من الذي يتواجد في الفريق".

إذا هل الاكتفاء الذي يؤمن القيعي بوجوده في الأهلي حاليا يجعله لا يرغب في ضم عمرو السولية لاعب الإسماعيلي السابق والمنتقل حديثا للشعب الإماراتي؟

رد مهندس الصفقات"السولية لاعب رائع، لكن لا يوجد لدينا أزمة في ذلك المركز بوجود صالح جمعة ومشاركة أحمد فتحي فيه".

واستدرك"لكن لو جاء السولية للأهلي، فهذا يجعلك تشعر بالاطمئنان اليوم وغدا وفي المستقبل".

رحيل رمضان وتريزيجيه

انتقل محمود حسن "تريزيجيه" إلى فريق أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، ورفض الأهلي في وقت سابق انتقال رمضان صبحي إلى روما.

وبسؤاله عن رأيه في رحيل كلا اللاعبين، علق"السؤال الذي يجب أن نسأله هل سننجح في تعويض الراحلين"؟

وأتم"ليس من السهل أن نجد بديلا لتريزيجيه ورمضان، مثلما حدث مع رامي ربيعة الذي لا يوجد له بديل الآن".