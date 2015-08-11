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للرجل..7 أضرار لإهمالك علاج دوالى الخصية أهمها ضعف حيواناتك المنوية وتأخر الإنجاب

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للرجل..7 أضرار لإهمالك علاج دوالى الخصية أهمها ضعف حيواناتك المنوية وتأخر الإنجاب للرجل..7 أضرار لإهمالك علاج دوالى الخصية أهمها ضعف حيواناتك المنوية وتأخر الإنجاب
دوالى الخصية أحد أخطر الأعراض المرضية والمشكلات التى تصيب الرجال، لأسباب عديدة منها العامل الوراثى وطبيعة شرايين الجسم، ولا ترتبط بسن معين بل أن أغلب من يعانون منها هم دون الثلاثين أو أكبر بقليل.

فحص دوالى الخصية


>الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والجلدية نصح بضرورة الكشف المبكر عن دوالى الخصية، بالخضوع لفحص طبيب الذكورة الذى يحدد مدى معاناة الرجل منها، وإذا تطلب الأمر –حسب رأى الطبيب وفحصه- يقرر ما إذا كان يخضع المريض لأشعة للتأكد من الإصابة من عدمها.

أضرار إهمال علاج دوالى الخصية


>وأوضح سعد أن الكثير من الأعراض المرضية قد تصيب الرجل الذى يهمل علاج دوالى الخصية، لأنها سبب حقيقى فى الإصابة بالكثير من المشكلات المتعلقة بالخصوبة والصحة الجنسية:

- يتسبب الإهمال فى علاج دوالى الخصية فى تأخر الإنجاب لفئة كبيرة من المرضى بها.
>- إمكانية تغير حجم الخصيتين أو قلة حجمهما وتناقص
>كلاهما أو أحدهما حسب الإصابة.
>- ضعف الحيوانات المنوية، وعدم قدرتها على القيام بمهامها فى اختراق البويضات الأنثوية.
>- تأثر الخصيتين خارجيا وداخليا، مما ينذر بمشكلات فى تحليل السائل المنوى وضعف نتائجه.
>- قلة حركة الحيوانات المنوية.
>- تؤثر على الخصوبة بشكل عام.

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مصر 365