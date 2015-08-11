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انفجار محول كهربائى بشبرا الخيمة.. والأهالى: بسبب موجة الحر الشديدة

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انفجار محول كهربائى بشبرا الخيمة.. والأهالى: بسبب موجة الحر الشديدة انفجار محول كهربائى بشبرا الخيمة.. والأهالى: بسبب موجة الحر الشديدة
سيطرت قوات الحماية المدنية بشبرا الخيمة، منذ قليل، على نيران محول كهربائى انفجر بسبب موجة الحرارة الشديدة والأحمال، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيقات.

شهدت منطقة الشارع الجديد بشرا الخيمة، حالة من الذعر والفزع بين الأهالى، بسبب انفجار أحد محولات الكهرباء الرئيسية والمغذى لأحد الشوارع الرئيسية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنازل.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت سيارات الدفاع المدنى لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق وفصل التيار الكهربائى.

وأرجع الأهالى سبب احتراق المحول للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

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مصر 365