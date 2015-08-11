طاهر الخولى لـ"خالد صلاح":الإخوان كانت تصارع السلطة والآن صراعها مع الشعب

قال المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن جماعة الإخوان منذ إنشائها وهى فى صراع مع السلطة، لاسيما أنها دخلت فى عملية تواطؤ مع السلطة أثناء حكم مصر بالملكية وأيضا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومحاولة اغتياله، والسادات الذى فتح لهم العمل السياسى، وأيضا فى صراع مع الرئيس الأسبق مبارك، والآن هو فى صراع مع الشعب المصرى وليس مع النظام، لأن هدفهم الوحيد هو الوصول إلى السلطة.

وأوضح المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، أن الإخوانى يتربى وينشأ على أنه لديه فقه الدخول إلى الجنة ومختلف عن بقية الناس، وهو يعتقدون ان لديهم دينا وسطيا ولكن فى الحقيقة ليس لديهم أى علاقة بالوسطية، ولديهم فكرة السمع والطاعة العمياء للجماعة، وليس لديهم أدنى فكرة بالإبداع.

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