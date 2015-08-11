أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طاهر الخولى: مرسى أفرج عن إرهابيين بقرار رئاسى وهم سبب كل المشاكل سيناء

Google+ Print
طاهر الخولى: مرسى أفرج عن إرهابيين بقرار رئاسى وهم سبب كل المشاكل سيناء طاهر الخولى: مرسى أفرج عن إرهابيين بقرار رئاسى وهم سبب كل المشاكل سيناء
قال المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى أصدر عفوًا رئاسيًا عن الإرهبيين المحبوسين فى السجون فور تسلمه السلطة بالرغم صدور أحكام قضائية باتة عليهم، وجميع هؤلاء هم سبب المشكلات التى تحدث فى سيناء حاليًا، لافتًا إلى أن تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم فى البلاد تجربة مفيدة للشعب المصرى لأنه أدرك طبيعتهم ولن ينخدع منهم مرة أخرى.

وأوضح المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أنه خلال التحقيق فى قضية ميليشيات الأزهر فى 2005 خاصة مع عصام العريان مسئول المكتب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، قال له إن الجماعة لم يوجد لديها مانع فى تولى جمال مبارك حكم البلاد خلفًا لوالده، وطلب منع عرض هذا الأمر على جمال مبارك وأكد وقوف الجماعة ومساندته له حال توليه الحكم، ولكن مقابل أنه ينشئ لهم حزبًا سياسيًا فى .

وأشار طاهر الخولى، إلى أن جماعة الإخوان تمتلك كيانات اقتصادية موازية لكيانات الدولة، حيث إنهم يمتلكون مدارس ومستشفيات ومطابع وشركات صرافة وغيرها ولكن ليست ملك لأفراد لأنها ملك للجماعة وهذا كان توجيهات من حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان آنذاك.


>- طاهر الخولى لـ"خالد صلاح":الإخوان كانت تصارع السلطة والآن صراعها مع الشعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر