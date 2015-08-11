طاهر الخولى: مرسى أفرج عن إرهابيين بقرار رئاسى وهم سبب كل المشاكل سيناء

قال المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى أصدر عفوًا رئاسيًا عن الإرهبيين المحبوسين فى السجون فور تسلمه السلطة بالرغم صدور أحكام قضائية باتة عليهم، وجميع هؤلاء هم سبب المشكلات التى تحدث فى سيناء حاليًا، لافتًا إلى أن تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم فى البلاد تجربة مفيدة للشعب المصرى لأنه أدرك طبيعتهم ولن ينخدع منهم مرة أخرى.

وأوضح المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أنه خلال التحقيق فى قضية ميليشيات الأزهر فى 2005 خاصة مع عصام العريان مسئول المكتب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، قال له إن الجماعة لم يوجد لديها مانع فى تولى جمال مبارك حكم البلاد خلفًا لوالده، وطلب منع عرض هذا الأمر على جمال مبارك وأكد وقوف الجماعة ومساندته له حال توليه الحكم، ولكن مقابل أنه ينشئ لهم حزبًا سياسيًا فى مصر.

وأشار طاهر الخولى، إلى أن جماعة الإخوان تمتلك كيانات اقتصادية موازية لكيانات الدولة، حيث إنهم يمتلكون مدارس ومستشفيات ومطابع وشركات صرافة وغيرها ولكن ليست ملك لأفراد لأنها ملك للجماعة وهذا كان توجيهات من حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان آنذاك.

- طاهر الخولى لـ"خالد صلاح":الإخوان كانت تصارع السلطة والآن صراعها مع الشعب