طاهر الخولى يطالب "الأعلى للقضاء" بتعيين نائب عام خلفا للشهيد هشام بركات

طالب المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع فى تعيين نائب عام خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذى اغتيل على يد جماعة الإخوان فى الفترة السابقة، لأن الدولة فى حالة مواجهة مع الإرهاب.

وأضاف "طاهر" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته فى عام 1938 لم يتغير للآن، ولابد من إجراءات تعديلات عليه نظرا لتطور المجتمع وقضايا الإرهاب، فيما نوه إلى أن قانون الاستثمار فى احتياج إلى تعديل أيضا خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة التى تعتبر البنية الأساسية لانطلاق الاستثمار فى مصر.

وأشار طاهر الخولى، إلى أن قانون الاستثمار الذى صدر فى الفترة السابقة سقطت منه المناطق الحرة الخاصة التى تحتوى على استثمارات بالمليارات، ويجب النظر فى هذا الصدد فى الفترة الراهنة، مضيفا "وفين نظام الشباك الواحد الذين تحدثوا عنه وهل من المعقول أن هيئة الاستثمار بدون مجلس إدارة إلى الآن؟ وأين رؤيتك فى الاستثمار واستراتيجياتك فى ذلك؟".