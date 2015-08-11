بالفيديو.. مشادة على الهواء بين أحد مؤيدى مبارك وحمدى الفخرانى

نشبت مشادة كلامية بين المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وبين حسن الغندور أحد مؤيدى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك على خلفية النقاش الذى دار بينهما فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، حيث وجه الأخير الاتهامات بالخيانة للمهندس حمدى الفخرانى عندما هاجم الرئيس الأسبق مبارك، وقال الغندور "أنت مجنون أنت تاريخك إيه.. خد بالك أنت بتتكلم على جنرال العرب"، مما اضطر الإعلامى أحمد موسى للخروج إلى فاصل لتهدئة الضيوف وإنهاء الخلاف بينهما.

وكان الإعلامى أحمد موسى بدأ الفقرة الثانية من برنامجه "على مسئوليتى" بعنوان "هل توافق على تكريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك أم لا"، واستضاف فى الفقرة كلا من "المهندس حمدى الفخرانى، ومحمد شبانة رئيس حزب الثورة مستمرة، وحسن الغندور أحد أنصار الرئيس الأسبق مبارك، ومحمد عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس الأسبق مبارك".