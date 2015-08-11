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القبض على ابن عم بشار الأسد بتهمة قتل عقيد بالقوات الجوية السورية

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القبض على ابن عم بشار الأسد بتهمة قتل عقيد بالقوات الجوية السورية القبض على ابن عم بشار الأسد بتهمة قتل عقيد بالقوات الجوية السورية
أعلن التليفزيون السورى، اليوم الاثنين، توقيف سليمان هلال الأسد، المتهم بقتل العقيد فى القوات الجوية حسان الشيخ إثر خلاف على أفضلية الطريق.

ونقلت صحيفة الوطن السورية، عن أرملة العقيد فى الجيش السوري حسان الشيخ، أنها تلقت وعودًا من بشار الأسد بمحاسبة قاتل زوجها أيًا كان.

وقالت أرملة الشيخ للصحيفة إنها تلقت وعدًا من الرئيس بشار الأسد بمحاسبة الفاعل أيًا كان، مضيفة "وصلتنا وعود من الرئيس بشار الأسد من خلال الوفود الرسمية التي تعزينا يوميًا ولدى ثقة بالرئيس فطالما الموضوع صار باهتمامه شخصيًا فحقنا لن يضيع".

كان العقيد فى القوات الجوية السورية، قتل مساء الخميس الماضى، على يد سليمان الأسد، نجل ابن عم الرئيس السوري بسبب خلاف مروري بعد أن قضى يومين فقط من إجازته بين أهله فى قرية بسنادا بمدينة اللاذقية.

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