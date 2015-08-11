أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة 3 محتجزين بقسم أول شبرا الخيمة بسبب موجة الحر الشديدة

Google+ Print
وفاة 3 محتجزين بقسم أول شبرا الخيمة بسبب موجة الحر الشديدة وفاة 3 محتجزين بقسم أول شبرا الخيمة بسبب موجة الحر الشديدة
توفى 3 مساجين، اليوم الاثنين، داخل حجز قسم أول شبرا الخيمة بعد إصابتهم بحالة إغماء وضيق فى التنفس بسبب موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبى إخطارا يفيد مصرع كل من "محمد.أ.م" محبوس على ذمة قضية "مخدرات" و2 آخرين نتيجة إصابتهم بإعياء شديد نتيجة موجة الحر، وتم نقل جثثهم لمستشفى النيل ومنها إلى مشرحة زينهم وتولت النيابة التحقيق.


>- الصحة تحذر المواطنين من موجة الحر وتوجه نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365