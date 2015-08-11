وفاة 3 محتجزين بقسم أول شبرا الخيمة بسبب موجة الحر الشديدة

توفى 3 مساجين، اليوم الاثنين، داخل حجز قسم أول شبرا الخيمة بعد إصابتهم بحالة إغماء وضيق فى التنفس بسبب موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبى إخطارا يفيد مصرع كل من "محمد.أ.م" محبوس على ذمة قضية "مخدرات" و2 آخرين نتيجة إصابتهم بإعياء شديد نتيجة موجة الحر، وتم نقل جثثهم لمستشفى النيل ومنها إلى مشرحة زينهم وتولت النيابة التحقيق.

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