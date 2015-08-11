موجز الصحافة المحلية.. مظاهرات غضب الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "مظاهرات غضب الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية"، حيث اشــتعلت ثــورة العامليــن فــى الــوزارات والهيئات والمصالــح، لرفض قانــون الخدمــة المدنية رقم 18 لســنة 2015، وأغلــق مئات المشــاركين فــى الوقفة الاحتجاجيــة المنظمــة للاعتراض علــى القانون على ســلالم نقابــة الصحفيين، أمس الاثنين، شــارع عبد الخالــق ثــروت، ورددوا هتافــات أبرزهــا: "قــول مــا تخافشــى الحكومة لازم تمشــى"، و"يســقط قانون الخدمة المدنية"، و"أرفض قانون 18 لسنة 2015".

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها، ولم تتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، وقال الرئيس ـ خلال لقائه هيلج لوند الرئيس التنفيذى لمجموعة الغاز البريطانية "بريتش جاز" ـ أمس، بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ـ إن الدولة تسعى جاهدة فى الوقت الراهن إلى زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب، ومن جانبه، أعلن "لوند" أن "بريتش جاز" ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر، مؤكدا أن موقع مصر الجغرافى المتميز يمكنها من أن تكون مركزا إقليميا لنقل وإمداد الغاز والبترول.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد أهمية برنامج "تكافل وكرامة" فى دعم الفئات الفقيرة ومحدودى الدخل، مطالبا بآليات واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على المعاشات وتيسير إجراءات الحصول عليها، وشدد محلب على توجيه مبالغ الدعم التى يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين من هذا البرنامج وفتح باب التسجيل لإضافة أسر أخرى من المستحقين وسرعة ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للوصول إلى الأسر الأشد فقرا، وطالب محلب بحسن معاملة المواطنين الذين يتقدمون لمعاشات تكافل وكرامة فى القاهرة والمحافظات.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة أعلنت أمس عن البدء فى استصلاح 4 آلاف فدان بمنطقة شرق البحيرات "مشروع قرية الأمل"، بمدينة الإسماعيلية الجديدة، إضافة إلى استصلاح مساحات أخرى فى محافظتى قنا والمنيا، فى إطار مبادرة "المليون فدان"، وتفقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية نطاق محافظة الإسماعيلية، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سحارة سرابيوم ومتابعة حالة قرية الأمل، والوقوف على آخر المستجدات لمزرعة القوات المسلحة بأبو سلطان بالمحافظة.

وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد جددت أمس الثقة فى السيد البدوى رئيس الحزب، وبهاء الين أبو شقة السكرتير العام أمس الأول، لتسدل الستار على أزمة الحزب التى حدثت إثر تلويح البدوى وأبو شقة بالاستقالة، كان البدوى أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى استمر قرابة الثلاث ساعات عن تراجع أبو شقة عن قرار استقالته.

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