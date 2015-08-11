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محمد السبكى: نهلة زكى تبتزنى وتتهمنى بالتحرش بعد اختلاسها 250 ألف دولار

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قال المنتج محمد السبكى لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بالبلاغ المقدم من الممثلة نهلة زكى والتى تتهمه فيه بالتحرش، فضلا عن رغبته فى خطفها وإلقاء مياه النار على وجهها، معلنا اندهاشه من طريقة الابتزاز التى تتبعها هذه "الممثلة المغمورة"، مقابل أن يتنازل عن الحكم الصادر ضدها، حيث تم الحكم عليها بـ3 سنوات سجن، نظير اختلاسها مبلغ 250 ألف دولار من شركة السبكى للإنتاج السينمائى.

وأوضح المنتج السينمائى أن الممثلة نهلة زكى، قامت بتقديم هذا البلاغ عن طريق أحد المحامين، حتى يتنازل عن الحكم الصادر بسجنها 3 سنوات، والتى تتواجد حاليا بسببه داخل قسم أكتوبر، بعد أن تم القبض عليها.

وأضاف السبكى قائلا: أثق فى القضاء المصرى العادل الشامخ، الذى يدرك حقيقة راغبى الشهرة، الذين يبتزون البعض مقابل المال والحصول على ما يريدون.

وأعرب السبكى عن حزنه الشديد، من الطريقة التى تسلكها "بعض الكومبارسات"، ولجوئهن للبلاغات الكيدية، لنصب شباكهن الإجرامية على المنتجين بالمواهب الوهمية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


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