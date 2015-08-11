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الحوثيون يشنون حملة اختطافات واسعة لقيادات وكوادر الإخوان بالحديدة

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الحوثيون يشنون حملة اختطافات واسعة لقيادات وكوادر الإخوان بالحديدة الحوثيون يشنون حملة اختطافات واسعة لقيادات وكوادر الإخوان بالحديدة
أفادت مصادر صحفية يمنية مساء الاثنين بأن الحوثيين شنوا حملة اختطافات واسعة بمدينة الحديدة غربى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن حملة اختطافات ومداهمات واسعة شنها الحوثيون بعدد من مديريات الحديدة، استهدفت منازل وقيادات تابعة لحزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمون).

وداهم الحوثيون،بحسب المصادر، منازل قيادات حزب الإصلاح وكوادره.

وأوضحت المصادر أن "هناك تعميما لمشرفى ميليشيات الحوثى بكافة المديريات باعتقال قيادات الإصلاح بالمديريات والناشطين فى الحزب كما شمل التعميم كوادر الحزب فى مدينة الحديدة وقد جهزت أطقم لتنفيذ الاعتقالات".

يشار إلى أن الحوثيين وقوات الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يتهمون حزب الإصلاح بـ"قيادة المقاومة الشعبية الموالية لشرعية الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي" و يعتبرون أفرادها جزءا من "القاعدة وداعش".

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