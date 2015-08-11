الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيينات جديدة بعد السيطرة على مدينة "لودر"

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيينات جديدة بعد سيطرة المقاومة على مدينة لودر آخر معاقل ميليشيات الحوثيين فى محافظة أبين.

وذكرت قناة العربية الإخبارية مساء أمس الاثنين، أنه بموجب القرار عين الرئيس هادى من مقر إقامته بالرياض العقيد الركن محمد على الصوفى علوى الميسرى قائدا للواء الأول (بحرى - سقطرى) ويرقى إلى رتبة عميد ، وتعيين العقيد الركن ناصر عبد الله هادى قيس أركان اللواء الأول (بحرى - سقطرى).

وعين الرئيس اليمنى أحمد مهدى فضيل محافظا للحج، والخضر محمد السعيدى محافظا لأبين.

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد صرح فى وقت سابق بأن أية محادثات فى أية دولة بشأن الأزمة اليمنية لا تهدف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى خاصة القرار رقم 2216 ، لا تعنى الحكومة اليمنية الشرعية.

>