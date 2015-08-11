أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيينات جديدة بعد السيطرة على مدينة "لودر"

Google+ Print
الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيينات جديدة بعد السيطرة على مدينة "لودر" الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيينات جديدة بعد السيطرة على مدينة "لودر"
أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيينات جديدة بعد سيطرة المقاومة على مدينة لودر آخر معاقل ميليشيات الحوثيين فى محافظة أبين.

وذكرت قناة العربية مساء أمس الاثنين، أنه بموجب القرار عين الرئيس هادى من مقر إقامته بالرياض العقيد الركن محمد على الصوفى علوى الميسرى قائدا للواء الأول (بحرى - سقطرى) ويرقى إلى رتبة عميد ، وتعيين العقيد الركن ناصر عبد الله هادى قيس أركان اللواء الأول (بحرى - سقطرى).

وعين الرئيس اليمنى أحمد مهدى فضيل محافظا للحج، والخضر محمد السعيدى محافظا لأبين.

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد صرح فى وقت سابق بأن أية محادثات فى أية دولة بشأن الأزمة اليمنية لا تهدف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى خاصة القرار رقم 2216 ، لا تعنى اليمنية الشرعية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"