إصابة طفل صدمه طالب بسيارة بالمراغة فى سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مصادمة بناحية قرية بهتا دائرة المركز، نتج عنها إصابة طفل، وتم نقله للمستشفى العام بمعرفة الأهالى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة بناحية بهتا دائرة المركز ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير مباحث المديرية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز، والنقيب مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، أنه أثناء قيادة أحمد ع م أ 15 عاما طالب ويقيم بناحية البطاخ دائرة المركز، السيارة رق 12234 أجرة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل سيف م ع7 ويقيم بذات الناحية، مما نتج عنه إصابته، وتم نقل المصاب لمستشفلا سوهاج العام، وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وأضاف أنه فوجئ بالطفل يعبر الطريق أمامه.. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11482 جنح المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.