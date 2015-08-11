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إصابة عامل فى حادث قطار بالمراغة

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إصابة عامل فى حادث قطار بالمراغة إصابة عامل فى حادث قطار بالمراغة
استقبل مستشفى المراغة المركزى عاملا مصابا بإصابات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أحد القطارات بدائرة مركز شرطة المراغة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام نظرا لخطورة حالته.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج بلاغا من شرطة النقل والمواصلات يفيد إصابة عامل فى حادث قطار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بوصول "م.ع.ع" 17 عاما يقيم دائرة مركز أبو تشت قنا إلى مستشفى المراغة المركزى مصاباً "بجرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بالركبة اليمنى"، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، وجار سؤال المصاب فور إمكانية ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3475 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365