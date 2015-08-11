إصابة 3 بطلقات خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بأخميم سوهاج

أصيب 3 أشخاص اليوم الاثنين، بطلقات خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بأخميم سوهاج.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز أخميم من السيطرة على مشاجرة بناحية أبار الملك تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية خلالها مما نتج عنه إصابة 3 وذلك بسبب خلافات الجوار .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها بعد الفصل بين الطرفين .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والمقدم أحمد شوقى رئيس مباحث المركز بوقوع المشاجرة بين طرف أول ج م ج ج 22 عاما عاطل مصاباً " بطلق خرطوش بالوجه " و ه م ا23 عاما سائق مصاباً " بطلق نارى بالقدم اليمنى " و ع م أ60 عاما مزارع " مصابا" بارتجاج بالمخ، وبين طرف ثان م ث أ إ 35 عاما عاطل و م م أ إ45 عاما سائق ورجب ح أ إ 45 عاما عامل و م م م أ إ23 عاما سائق الطرفان يقيمان بذات الناحى وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه وإطلاق أعيرة نارية كانت بحوزتهم تجاههم مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط الأول من الطرف الثانى وبحوزته فرد روسى صناعة محلية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقى المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9312 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.