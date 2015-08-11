مصرع مدير الطب البيطرى إثر حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج

استقبل مستشفى المنشأة المركزى مدير إدارة الطب البيطرى بجرجا جثة هامدة، عقب حادث انقلاب سيارته الملاكى التى كان يقودها على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيده.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بوفاة موظف عقب انقلاب سيارته على الطريق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد على الصغير رئيس مباحث المديرية بوصول ح م ع58 عاما مدير الإدارة البيطرية بجرجا، يقيم شارع البحر دائرة قسم جرجا، إلى مستشفى المنشأة المركزى "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال شقيق المتوفى "فنى" بمنطقة سوهاج الأزهرية ويقيم شارع بورسعيد دائرة قسم جرجا، قرر أنه حال قيادة شقيقه السيارة رقم 12573 ملاكى سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق، مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا أو يشتبه جنائياً فى الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة بسبب الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9290 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.