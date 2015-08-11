عودة التيار الكهربائي لطبيعته بـ 6 مناطق بمدينة الخارجة بالوادي الجديد

صرح المهندس خضر سيد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، أنه تم إصلاح العطل الكهربي وتغيير وإحلال كابل لوحة توزيع منطقة الأمل بمدينة الخارجة بعد انصهاره، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدًا، مما تسبب في قطع الكهرباء عن 6 أحياء ومناطق سكنية بالخارجة.

وأضاف أن العطل كان بسبب انصهار هذا الكابل بسبب درجات حرارة الجو المرتفعة مما أدى إلى توقف التغذية الكهربية بـ6 مناطق بمدينة الخارجة.

وشهدت اليوم الإثنين أحياء ومناطق “مصنع اللبن – والمجاهدين – و الأمل – والزهور – وأرض السلام – والغابة وتقسيم الزراعيين “، انقطاعات متكررة للتيار الكهربي منذ الصباح الباكر، واستمر انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز 3 ساعات متواصلة عن هذه المناطق، بينما شهدت معظم أحياء مدينة الخارجة انقطاعًا متكررًا، على مدار اليوم لمياه الشرب النقية ، بسبب ضعف التيار الكهربي وتذبذب التيار في عدة مناطق مما أدى إلى توقف عدة محطات لمياه الشرب بهذه المناطق.