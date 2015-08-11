مصدر أمنى: لم تصلنا محررات رسمية بشأن إخلاء سبيل أبو العلا ماضى

أفاد مصدر أمنى بأنه لم تصلهم حتى الآن أية محررات رسمية من الجهات المعنية بشأن إخلاء سبيل أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، مشيرًا إلى أنه لن يتم خروجه عقب التأكد من كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حال وصول أية خطابات رسمية من الجهات المعنية بشأن أى مسجون سيتم الإفراج عنه فورًا كطبق للقوانين واللوائح المنظمة للسجون.

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