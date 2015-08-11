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مسؤول فلسطينى: ترتيبات لزيارة عباس إلى إيران خلال الشهرين القادمين

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مسؤول فلسطينى: ترتيبات لزيارة عباس إلى إيران خلال الشهرين القادمين مسؤول فلسطينى: ترتيبات لزيارة عباس إلى إيران خلال الشهرين القادمين
أعلن مسئول فلسطينى اليوم الاثنين عن "ترتيبات" لقيام الرئيس الفلسطينى محمود عباس بزيارة رسمية إلى إيران خلال الشهرين القادمين.

وقال أحمد مجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذى يزور إيران منذ يومين موفدا رسميا من عباس لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنه بحث ترتيبات هذه الزيارة مع المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف مجدلانى أن زيارته إلى طهران "تركز على بحث فتح الآفاق وإعادة تصحيح وتصويب العلاقات الفلسطينية مع إيران، وتطوير العلاقات الثنائية بما فى ذلك بحث ترتيبات رسمية لزيارة الرئيس عباس إلى طهران".

وتابع :"تناولنا فى المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة عبر تشكيل لجنة مشتركة للتشاور فى الملف السياسى والتبادل التجارى والثقافى والتعليمى بين الجامعات وتطوير كافة أشكال العلاقات الثنائية".

ويشوب الفتور علاقات السلطة الفلسطينية مع إيران على خلفية دعم الأخيرة لفصائل فلسطينية معارضة إلى جانب معارضة طهران لعملية السلام بين السلطة وإسرائيل.

ولم يسبق أن زار عباس إيران منذ انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية فى يناير عام 2005 باستثناء مشاركته فى أغسطس عام 2012 فى قمة دول عدم الانحياز التى عقدت فى حينه فى طهران.

وكان مجدلانى اجتمع خلال زيارته إلى طهران مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف.
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