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اللقاء الأخير لسعود الدوسري مع أسرة "سيدتي"

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اللقاء الأخير لسعود الدوسري مع أسرة "سيدتي" اللقاء الأخير لسعود الدوسري مع أسرة "سيدتي"

الإثنين 10-08-2015 18:55

عندما لبت نخبة من الشخصيات الرسمية والعامة والإماراتية والعربية، دعوة "سيدتي"، في رمضان الماضي 2015، إلى سحور خاص، في خيمة أساطير بمنتجع أتلانتس ـ دبي.

كان الحضور الإعلامي بارزاً، من بينهم رؤساء تحرير مطبوعات ومواقع، ومقدمو برامج في الفضائيات العربية، من بينهم الإعلامي الراحل سعود الدوسري، الذي خطفه الموت منّا إثر نوبة قلبية.

وفي جوّ رمضاني تخللته الأحاديث السارة، توسط الدوسري الطاولة الرئيسة للجلسة، حيث تعالت الضحكات لتعكس ترحيب الحضور بالشهر الفضيل، والدعاء للجميع بالخير والصحة ومديد العمر.

وبعد ساعات من هذا السحور الذي بقي في الذاكرة، غادر الجميع وظل الدوسري مع رئيس تحرير "سيدتي" محمد فهد الحارثي، حتى طلوع الفجر، وهما يتبادلان أطراف الحديث حول مختلف المسائل، وكأنه كان في تلك الجلسة يقول لنا وداعاً من دون أن يلفظها علناً. "وهنا بعض اللقطات من ذاك اللقاء".

الرحمة للإعلامي ذي الابتسامة الدائمة.. والصبر والسلوان لأسرته الكريمة، ولنا جميعاً في الوسط الإعلامي.

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سيدتي

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