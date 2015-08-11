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الطفلة حلا الترك تحقق 100 مليون مشاهدة على الـ"يوتيوب"

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الطفلة حلا الترك تحقق 100 مليون مشاهدة على الـ"يوتيوب" الطفلة حلا الترك تحقق 100 مليون مشاهدة على الـ"يوتيوب"

الإثنين 10-08-2015 19:29

على الرغم من صغر سنها، استطاعت الفنانة حلا الترك أن تخطف أنظار الملايين على موقع الـ"يوتيوب"، بعد أن حقّقت أغنيتها "Happy Happy" رقماً قياسياً في المشاهَدة بلغ حد الـ 100 مليون مُشاهد.

 

وحصلت الطفلة حلا الترك على لقب الفنانة الأكثر مُشاهدةً على "يوتيوب" بفضل أغنيتها، التي كتب كلماتها خالد العوض، ولحّنها عصام كمال، ووضع لها التوزيع الموسيقيّ حسام في عام 2013.

 

ووصفت "بلاتينوم ريكوردز" الرقم الذي حققته أغنية حلا الترك بالرقم القياسي الجديد في نسب المشاهدة على موقع "يوتيوب"، إذ لم يتمكّن أيّ عمل لفنان أو فنانة عربية من تحقيقه قبل اليوم.


يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بالأغنية عبر الرابط التالي:

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