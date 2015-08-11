أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يحيى الفخراني يعود إلى التمثيل من دون أجر

Google+ Print
يحيى الفخراني يعود إلى التمثيل من دون أجر يحيى الفخراني يعود إلى التمثيل من دون أجر

الإثنين 10-08-2015 19:56

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أعرب الفنان القدير يحيى الفخراني عن سعادته بعودته إلى خشبة المسرح القومي، عبر العرض المسرحي "ألف ليلة وليلة"، موضحاَ أنه كان متردداً جداً في العودة، ولذا طالب بالتأجيل.

وأضاف الفخراني، على هامش المؤتمر الصحافي، الذي أقيم أمس للإعلان عن العرض، أنّ لخشبة المسرح القومي في قلبه مكانة خاصّة، وأنه عندما عرض عليه فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، العودة بهذا العمل، أخذ وقتاً طويلاً للتفكير وطلب منه التأجيل، واعترف أنه لم يكن يريد الموافقة على العمل، إلا أن روعة النص دفعته إلى الموافقة.

وعن سبب عودته بعرض "ألف ليلة وليلة" تحديداً، قال الفخراني إنّ ما يدفعه للموافقة أو رفض أيّ عمل هو فكرته، مشيراً إلى أنّ النص الذي هو من تأليف بيرم التونسي كان دافعاً قوياً له للعودة.

من ناحيته، قال سيد خاطر، رئيس قطاع الإنتاج، إنّ القدير يحيى الفخراني تنازل عن أجره، وإن تكلفة إنتاج العرض المسرحي "ألف ليلة وليلة" تمّ تقليصها ليتمكنوا من إخراجها إلى النور.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي