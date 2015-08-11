يحيى الفخراني يعود إلى التمثيل من دون أجر

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أعرب الفنان القدير يحيى الفخراني عن سعادته بعودته إلى خشبة المسرح القومي، عبر العرض المسرحي "ألف ليلة وليلة"، موضحاَ أنه كان متردداً جداً في العودة، ولذا طالب بالتأجيل.

وأضاف الفخراني، على هامش المؤتمر الصحافي، الذي أقيم أمس للإعلان عن العرض، أنّ لخشبة المسرح القومي في قلبه مكانة خاصّة، وأنه عندما عرض عليه فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، العودة بهذا العمل، أخذ وقتاً طويلاً للتفكير وطلب منه التأجيل، واعترف أنه لم يكن يريد الموافقة على العمل، إلا أن روعة النص دفعته إلى الموافقة.

وعن سبب عودته بعرض "ألف ليلة وليلة" تحديداً، قال الفخراني إنّ ما يدفعه للموافقة أو رفض أيّ عمل هو فكرته، مشيراً إلى أنّ النص الذي هو من تأليف بيرم التونسي كان دافعاً قوياً له للعودة.

من ناحيته، قال سيد خاطر، رئيس قطاع الإنتاج، إنّ القدير يحيى الفخراني تنازل عن أجره، وإن تكلفة إنتاج العرض المسرحي "ألف ليلة وليلة" تمّ تقليصها ليتمكنوا من إخراجها إلى النور.

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