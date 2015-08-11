بالفيديو حسن حسني متهم بالإساءة إلى المغربيات ومغربيّ يردّ: مراهق عجوز

شنّ عدد كبير من المغاربة هجوماً على الفنان القدير حسن حسني بعد تداول فيديو يهين فيه المغربيات، وتضمن حديثاً يدور بين حسن والممثل السعودي عبد المجيد الرهيدي، حيث يقول فيه الأخير إنه يرغب في الزواج بمغربية وأن يذهب بها إلى المغرب لقضاء شهر العسل، فردّ حسن قائلاً: "هتروح مطعم ومعاك سندوتش".

كلام حسن أدّى إلى تعرّضه لهجوم كبير من قبل المغاربة، الذين طالبوا بمقاطعة أعماله وعدم دعوة أيّ فنان مصري لإحياء مهرجانات المغرب الفنية.

ومن سياق حملة الهجوم التي طالت حسن، وجّه أحد الشباب المغاربة، ويدعى يوسف بنى ملالل، ويقدّم بعض الكليبات الساخرة عبر "يوتيوب"، رسالة شديدة اللهجة إلى حسن حسني، وصفه فيها بالمراهق العجوز، قائلاً: "إن نساء المغرب أشرف نساء العالم، ولا نسمح لأيّ شخص بالتطاول على بنات بلاده فهم الأصل".

شاهدوا فيديو للفنان حسن حسني وهو يتحدث عن المغاربة

شاهدوا فيديو للشاب المغربي وهو يهاجم الفنان حسن حسني

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي