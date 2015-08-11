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أكشاي كومار وزوجته وحماته متهمون بالاعتداء والعنف

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الإثنين 10-08-2015 23:05

أصدرت المحكمة الهندية العليا قراراً يقضي باستدعاء النجم الهندي Akshy Kumar وزوجته Twinkle Khanna ووالدتها Dimple Kapadia، زوجة النجم الراحل Rajesh Khanna، بناء على استدعاء من امرأة تدعى Anita Advani، التي كانت صديقة مقرّبة من Khana.

واتهمت المرأة النجم Kumar وزوجته وحماته بتهمة استخدام العنف الجسدي ضدّها، إثر وفاة Rajesh عام 2013، زاعمة أنهم قاموا بطردها من مسكنها في تلك الحادثة.

وقامت المحكمة بتأجيل الجلسة لحين الاستماع إلى شهادة المدّعى عليهم، في حين نفى محامي الأسرة الاتهام الموجه إلى موكّليه.

 

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