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ابتكار جهاز جديد يعالج مرضى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بشكل سريع

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ابتكار جهاز جديد يعالج مرضى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بشكل سريع ابتكار جهاز جديد يعالج مرضى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بشكل سريع
تمكن فريق من الباحثين بجامعة ملبورن الأسترالية من تطوير جهاز جديد سيستخدم فى علاج مرضى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بشكل عاجل داخل سيارة الإسعاف وقبل الوصول إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو ما سيرفع من معدلات الشفاء ويحد من نسب وفيات المرضى.

المثيرة أن هذا الجهاز، والذى استغرقت التجارب عليه حوالى 5 سنوات كاملة، يوجد فى صورة كبسولة دقيقة الحجم جداً ويتم حقن المريض بها وريدياً، لتصل بعدها الجلطات التى تتسبب فى الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وتقوم بإذابتها.

وأكد الباحثون أن الجهاز المبتكر يعمل خلال دقائق قليلة ويعمل على استعادة الدورة الدموية الطبيعية لجميع أعضاء الجسم فى أسرع وقت ممكن، وذلك بفضل الأجسام المضادة الموجهة التى يحتوى عليها وتستهدف الجلطات بدقة شديدة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Advanced Materials." خلال شهر أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن يرى الجهاز الجديد النور خلال 5 سنوات من الآن.

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