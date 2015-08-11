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ولا الحاجة لجراحات التجميل.. أعشاب تساعد على تكبير الثدى أهمها الينسون والحلبة

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ولا الحاجة لجراحات التجميل.. أعشاب تساعد على تكبير الثدى أهمها الينسون والحلبة ولا الحاجة لجراحات التجميل.. أعشاب تساعد على تكبير الثدى أهمها الينسون والحلبة
90% من السيدات يردن الحصول على ثدى كبير نسبياً ومتناسق، وكلهن تقريبا يفكرن فى الجراحة التجميلية مرة واحدة على الأقل، ولكن الجراحة التجميلية لها العديد من الآثار الجانبية.

وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، بعض الحلول الطبيعية لتكبير الثدى، وذلك عن طريق تناول بعض الأعشاب، التى تشمل:

1- الينسون


>يعتبر الينسون من الأعشاب الموجودة فى مختلف البيوت لتعزيز الحنجرة والصوت، ويمكنه أن يستخدم لتكبير الثدى أيضاً، ويفضل شرب كوب من الينسون فى الصباح يومياً.

2- نبات القرطب


>يساعد هذا النبات على تعزيز وصول تيار الدم إلى الصدر، ويوجد فى محلات العطارة المصرية بوفرة.

3- الحلبة


>سمعنا الكثير عن فوائد هذا النبات ولكن القليل منا يعرف أنه يعمل على تكبير الثدى.

• طريقة الاستخدام


>كل ما عليك هو وضع بعض البذور فى وعاء من الماء بين عشية وضحاها ثم استخدام السائل لتدليك الثدى بقوة، وسوف تحدث نتائج جيدة.

4- الشمر


>الشمر يزيد من مستوى هرمون الإستروجين فى جسم المرأة، كما أنه غنى بالمواد التى تحفز نمو الثدى، وكذلك زيادة إنتاج الحليب عند الرضاعة.

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