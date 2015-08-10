انتقالات في الجول – حجازي لفيورنتينا.. إما اللعب أو الرحيل تماما

يرفض أحمد حجازي نجم الكرة المصرية ومدافع فيورنتينا الخروج معارا لأحد فرق الدرجة الثانية أو الثالثة في إيطاليا هذا الصيف.

عقد مدافع الإسماعيلي السابق ينتهي مع العملاق الإيطالي فيورنتينا في يونيو 2016. ويحق له التوقيع لأي ناد والرحيل له مجانا في الصيف مع يناير المقبل.

وصرح مصدر مقرب من حجازي لـFilGoal.com أن فيورنتينا يرغب في تمديد عقد اللاعب هذا الصيف.

حجازي يرحب بحسب المصدر، لكنه في الوقت نفسه اشترط أمرا هاما على فيورنتينا وربطه بشكل رئيسي بقراره وهو اللعب.

وأوضح المصدر "حجازي يهتم للغاية بأن يلعب. لهذا طلب من فيورنتينا أن يضمن له المشاركة مع الفريق حتى يجدد".

أما لو لم يشعر حجازي بأنه سيلعب مع فيورنتنا في الموسم المقبل، فإنه سيرفض الانتقال إلى أي ناد على سبيل الإعارة. وسيطلب الرحيل نهائيا بعقد بيع هذا الصيف.