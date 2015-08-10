تنظيم ' داعش "الإرهابى يتبنى تفجيرى ديالى فى العراق

أعلن تنظيم داعش "الإرهابى المسلح " مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التى ضربت مناطق متفرقة من محافظة "ديالى " شمال شرقى العاصمة العراقية بغداد، وأسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة 72 آخرين.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم "الاثنين " التى بثت النبأ أن هذه الهجمات نجمت عن انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى وسط سوق شعبية فى منطقة "الهويدر " شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأشارت إلى أن تفجيرا آخر بسيارة مفخخة يقودها انتحارى أيضا استهدف أحد الأحياء السكنية وسط ناحية "كنعان" أسفر عن مقتل 10 أشخاص، فى حين أدى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "الوثبة " إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأعلن التنظيم الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات.

يذكر أن عدة محافظات عراقية تتعرض منذ عدة أشهر لهجمات دامية، بالتوازى مع الحملة التى تقودها القوات الحكومية لدحر التنظيم الإرهابى المتشدد فى شمال العراق وغربه.

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