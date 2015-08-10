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بالصور.. رفع 700 حالة إشغال طريق وتحرير 78 محضر في حملة مكبرة بأسوان‎

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جانب من الاشغالات

جانب من الاشغالات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق العقاد وطريق السادات وخلف التأمين الصحي وحي المحمودية.

وتمكنت الحملة من رفع 700 حالة إشغال طريق ، وتحرير 14 محضر بيئة و 10 محاضر حجز إداري ، بجانب 12 محضر تموين متنوع و 17 محضر ترخيص نشاط بالإضافة إلي 12 محضر إشغال طريق بمعرفة المرافق وحي غرب ، علاوة علي تحرير ومصادرة 13 جنحة صحية.

صرح بذلك محمد حساني نائب رئيس مدينة أسوان والذي أشار إلي أن الحملة شارك فيها نحو 200 من ضباط وأمناء وأفراد قوات مديرية الأمن بقيادة اللواء أحمد العجمي مساعد مدير الأمن، بجانب العاملين بالأحياء وفرق الصيانة ومجلس مدينة أسوان وكافة الأجهزة التنفيذية من المرافق والصحة والبيئة والتموين والأمن الصناعي والطب البيطري والكهرباء مدعمين بمعدات الإزالة الثقيلة وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة، علاوة علي معدات مشروع النظافة، مؤكدًا بأن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتنفيذ العديد من الحملات المكبرة بالأسواق والمناطق والأحياء السكنية لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات لما تسببه من تشوهات وإعاقة أمام حركة المشاة، بالإضافة إلي أنها تمثل مصدر أساسي للتلوث والضوضاء، حيث يتم تنفيذ هذه الحملات وفقًا لخطة ممنهجة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية بما يلبي المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطن الأسواني بالشكل المطلوب.

وتابع محمد حساني بأن تنفيذ الحملات مستمر بجميع أنحاء المدينة وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالشارع الأسواني.

جانب من الاشغالات

جانب من الاشغالات

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