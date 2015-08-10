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بالصور .. محافظ مطروح: الشواطئ ملك للجميع وسحب الرخص المخالفة فورا

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تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح شاطئ الغرام للتأكد بنفسه من المصطافين من تطبيق الأسعار المقررة بمجلس مدينة مرسي مطروح وهي 3 كراسي وشمسية بمبلغ 20 جنيها والبرجولة 30 جنيها.

وفوجئ المحافظ ببعض التجاوزات والمخالفات المحدودة، فيما التزام معظم أصحاب رخص الشماسى بالأسعار المقررة من قبل مجلس المدينة وذلك بعد قيام المحافظ بجولة مفاجئة علي شاطئ الغرام الأسبوع الماضى.

كما تفقد المحافظ دورات المياه بالشاطئ ووجه بمتابعة مدير الشاطئ لنظافة دورات المياه والتأكد من توفير المياه بها.

ووجه مصطافي وزائري المحافظة الشكر لمحافظ مطروح علي التفاعل والتواجد بنفسه وسؤال المصطافين عن الشماسي، مما أدي إلى ضبط الأسعار بالشاطئ والتزام أصحاب رخص الشماسي بالأسعار المقررة بالإضافة إلى تواجد نقطة شرطة ثابتة بشاطئ الغرام.

وأمر المحافظ ، رئيس مدينة مرسي مطروح وشرطة المرافق بسحب الرخص المخالفة علي الفور ممن لم يلتزم بالأسعار المقررة من مجلس المدينة.

وأكد أن لجان التفتيش مستمرة في مراقبة الشواطئ طوال فترة الصيف للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من قبل مجلس مدينة مرسي مطروح وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمصطافي وزائري المحافظة خلال موسم الصيف .

وأضاف أنه سيقوم بالمرور شخصيا علي الشواطئ بشكل مفاجئ من حين الي أخر للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وسيتم علي الفور إلغاء رخص الشماسي التي تقوم باستغلال المصطافين وأهالي المحافظة برفع اسعار الشماسي وذلك حفاظا علي شكل المحافظة سياحيا .
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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