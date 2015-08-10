بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية يتفقدون سحارة سرابيوم شرق القناة

تفقد وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية يرافقهم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية سحارة سرابيوم بشرق قناة السويس التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

جدير بالذكر أن وزارة الرى سوف تنتهى من إمدادات الري للصوب الزراعية لقرية الأمل بمساحة 500 فدان وتم الاتفاق على مقترح لتحسين الري بالقرية من خلال عمل أحواض تخزينية أرضية مغطاة بالبولى إيثيلين للاستفادة منها أثناء فترات البطالة مع الحفاظ على المناوبة المقررة لزمام ترعة التوسع وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.



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