أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية يتفقدون سحارة سرابيوم شرق القناة

Google+ Print
تفقد وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية يرافقهم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية سحارة سرابيوم بشرق قناة السويس التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

جدير بالذكر أن وزارة الرى سوف تنتهى من إمدادات الري للصوب الزراعية لقرية الأمل بمساحة 500 فدان وتم الاتفاق على مقترح لتحسين الري بالقرية من خلال عمل أحواض تخزينية أرضية مغطاة بالبولى إيثيلين للاستفادة منها أثناء فترات البطالة مع الحفاظ على المناوبة المقررة لزمام ترعة التوسع وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365