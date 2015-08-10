أخبار البحيرة: مبادرة "اليوم السابع" ستغير الخريطة الصحفية فى مصر

أكد إمام الشفى نائب مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس تحرير جريدة أخبار البحيرة الجديدة، أن مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية جاءت على نحو غير مسبوق فى تاريخ الصحافة المصرية.

وقال إمام الشفى نائب مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس تحرير جريدة أخبار البحيرة، إن المبادرة انطلقت بأقدام ثابتة لتساهم فى تحقيق نهضة مهنية وثوابت ثقافية وفكرية حقيقية وإنتاج صحفى يليق بمصر الجديدة وتعزز مكانة ووضع الصحف الإقليمية فى سوق الصحافة، كما أنها تعيد تغيير المفاهيم المغلوطة والنظرة الدونية لهذا النوع من المطبوعات، مشيرا إلى أن هذا الدور الحيوى والمحورى الذى تلعبه "اليوم السابع"، يضاف إلى الأدوار التاريخية والإسهامات التنويرية التى تقوم بها.

وأضاف الشفى أن هذه التجربة النموذجية ستغير خريطة الصحافة الإقليمية فى مصر، وتضيف لصحافتنا نبضا وروحا خلاقة وتسطر صفحة جديدة فى تاريخ الصحافة الإقليمية.