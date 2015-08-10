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"أسرار البحيرة": مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية قبلة حياة لها

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"أسرار البحيرة": مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية قبلة حياة لها "أسرار البحيرة": مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية قبلة حياة لها
أكد سعد زيدان مدير تحرير جريدة أسرار البحيرة، أن مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف المحلية تعتبر قبلة الحياة للصحف الإقليمية.

وأضاف أن الصحف الإقليمية كانت تحارب من كل اتجاه وبهذه المبادرة أعطت لها قبلة الحياة واتجهت البوصلة إلى الدعم والوقوف بجانبها بدلا من الحرب عليها، مما يؤدى إلى خلق جيل جديد من الصحفيين والإعلاميين الشبان ويصب كل ذلك فى صالح القارئ وتنوع أدواته.

وأوضح أن صحيفة أسرار البحيرة لم ينقطع صدورها منذ أكثر من 12 عاما ويرأس مجلس إدارتها الإعلامى الرياضى مدحت السيد التهامى بقناة صدى البلد.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن مبادرة "اليوم السابع" ترجمت بحق وبصدق طموح الصحف الإقليمية فى الحفاظ على حياتها.

وأكد أن من حق هذه الصحف أن تجد رعاية حقيقة ودعما جادا من قبل الدولة لأنها تمثل فى حقيقتها معملا للصحفيين النابهين بل إن بعضا ممن يعملون فيها ربما يتميز عن بعض أقارنهم فى الصحف الكبرى.

وأشار إلى أن مشكلة التمويل ربما تكون الأخطر فى ما يتعرض مسيرة هذه الصحف بما يمس حق القارئ فى المعرفة وموضوعية ما تحمله هذه الصحف من أخبار ومعلومات.

وأضاف كريم مسلم المشرف العام على جريدة أسرار البحيرة أن مبادرة اليوم السابع دعوة وطنية صادقة وضعت الصحف الإقليمية على الطريق الصحيح تضيف بها جريدة "اليوم السابع" ورئيس تحريرها الكاتب الصحفى الأستاذ خالد صلاح أساسا قويا لدعم الصحف الإقليمية وتشارك بحق فى بناء ودعم الحرية فى عصر جديد لمصر.

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مصر 365

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