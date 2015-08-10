بالصور .. كسر فى ماسورة رئيسية لمياه الشرب يغرق مدينة العرائس بالإسكندرية

تسبب كسر ماسورة رئيسية لمياه الشرب بمنطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية بغرق المنطقة بالكامل، حيث قام رئيس قطاع عبد القادر وتحت إشراف علاء يوسف رئيس حي العامرية أول، اليوم الاثنين بمتابعه أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 4 بوصة بمساكن عبد القادر الجديدة العرائس.

من جهة أخرى قام رئيس قطاع عبد القادر بمتابعة العمل لرفع مخلفات البناء بمساكن تعاونيات مبارك ب لليوم الثاني على التوالي.

كما قام معاون رئيس الحى للمرافق وبصحبته مدير المتابعة الميدانية ومدير المرافق بالتوجه إلى منطقة مرغم لمتابعة أعمال الحفر لزرع أعمدة الإنارة بالطريق السطحى الصحراوى اسفل كوبرى مرغم باتجاه القاهرة والذى تقوم به الإدارة العامة للمشروعات والورش بالتعاون مع شركة الكهرباء بمرغم .



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