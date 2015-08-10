وفاة طبيبة بحادث تصادم بالنزهة قبل يوم من زفافها.. وجهود لضبط الجانى

كثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لملاحقة قائد السياة المتسبب فى وفاة ابنة مساعد مدير أمن الجيزة السابق، إثر اصطدامه بسيارتها وخطيبها أثناء توجههما لمشاهدة قاعدة عقد قرانهما الذى كان من المقرر عقده فى اليوم التالى للحادث، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها وأصيب خطيبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة الأليمة، بدأت أثناء استقلال "علياء خيرى كليلة" 27 سنة، دكتورة أسنان بمستشفى أكاديمية الشرطة، السيارة مع خطيبها، وكانا فى طريقهما إلى قاعة عقد القران لتفقدها ومشاهدتها قبل عقد قرانهما بيوم، وأثناء سيرهم أمام الكلية الحربية فى النزهة فوجئا بقائد سيارة يقود بسرعة جنونية ينحدر بسيارته تجاههما، وهو ما أدى إلى انعطافهما إلى جانب الطريق واصطدامهما بشجرة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الدكتورة نجلة اللواء خيرى كليلة مساعد مدير أمن الجيزة السابق، وخطيبها إلى مستشفى هليوبليس، إلا أنها كانت حالتها حرجة فتم تحويلها إلى مستشفى الجلاء إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها وهى فى طريقها للمستشفى، وتم إسعاف خطيبها وخروجه من المستشفى، وتبين أن قائد السيارة المتسبب فى الحادث هرب مسرعا فور وقوع الحادث، وجار تكثيف الجهود لملاحقته وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.