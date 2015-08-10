إيطاليا تحذر من هجمات إرهابية لـ" داعش " فى المياه الدولية مع ليبيا

حذرت مصادر عسكرية إيطالية من وقوع هجمات إرهابية فى المياه الدولية بين ليبيا وإيطاليا من قبل تنظيم داعش" الإرهابى المسلح ".

وأشارت فى سياق تصريحات نشرت فى طرابلس اليوم" الاثنين " إلى أن الانتربول الدولى وزع نشرة داخلية للدول الأعضاء، حذر فيها دول منطقة المتوسط من أن مجموعة إرهابية تخطط للقيام بعمليات اعتداء على السفن التجارية وسفن نقل الركاب وقوارب الصيد التى تتنقل بين إيطاليا وتونس وليبيا.

وحسب المصدر لفت الانتربول الدولى إلى أن مجموعة إرهابية تخطط للقيام بمهاجمة السفن وتفجيرها أو الاستيلاء عليها، بهدف طلب فدية مقابل الإفراج عنها، وأن العمليات الإرهابية قد تنطلق من السواحل اللبيبة التى يسيطر عليها تنظيم داعش" الإرهابى المسلح ".