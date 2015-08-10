انتقالات في الجول – القيعي يختار أفضل صفقة هذا الموسم

قامت مختلف الأندية المصرية بنشاط كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

فالأهلي قام بضم بست صفقات ومنافسه الزمالك ضم سبع لاعبين جدد بعد التتويج بالدوري المصري، والإسماعيلي أيضا دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين لبناء فريق قوي مع مدربه الجديد أحمد حسام "ميدو".

إذا ما هي كانت أفضل صفقات سوق الانتقالات المصرية؟

ولا يوجد أفضل من مهندس الصفقات السابق بالأهلي عدلي القيعي ليجيب على هذا السؤال.

وأجاب القيعي لـFilGoal.com قائلا:"صالح جمعة وأحمد فتحي".

وبرر القيعي اختياره قائلا:"بالنسبة إلي الصفقة لا تقاس بإسم ونجومية اللاعب الذي يتم التعاقد معه".

واستدرك"ولكن الصفقة الأفضل هي التي يكون الفريق محتاج لها أكثر من اسم اللاعب نفسه، وهذا المثال ينطبق على صالح جمعة فهو أنسب صفقة خلال الصيف الجاري".

وأردف"أما عودة أحمد فتحي للاهلي مرة أخرى بسب كونه لاعب جوكر يجيد المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب".

أي صفقة لن تنجح؟

سأل FilGoal.com القيعي بعد ذلك عن توقعه الشخصي عن الصفقة التي لن تنجح خلال الموسم المقبل، ولماذا؟

وأجاب قائلا:"لا أستطيع التكهن بعدم نجاح أي لاعب إلا قبل أن يحصل على فرصة المشاركة".

وأردف"لكن هناك بعض الصفقات التي يكون فيها سقف توقع الجماهير له بالنجاح مرتفع للغاية يفوق أي شيء، وهذا يشكل ضغط كبير جدا على اللاعب".