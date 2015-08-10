اتحاد الكرة: وافقنا مبدئيا على إقامة السوبر بالإمارات .. ولا نية لتأجيله وسط الموسم

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة وافق مبدئيًا على إقامة مباراة كأس السوبر في دولة الإمارات.

وقال علام: "وافقنا على عرض الشركة الراعية، وستتحمل كافة التكاليف من السفر والإقامة والجوائز المالية للفريقين".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار رياضة: "إقامة السوبر في بلد آخر ليس اختراعًا من اتحاد الكرة، وهناك دول عديدة قامت بنفس الخطوة مثل إقامة السوبر السعودي في لندن".

وتابع: "الأمر ليس له أي علاقة بأي جوانب سياسية أو أمنية في مصر، فالبلد الآن مستقر للغاية، ونجحنا في إقامة الدوري لنهايته".

وأشار إلى أنه في حالة اعتراض وزارة الرياضة على إقامة السوبر خارج مصر، سيدرس اتحاد الكرة الأمر.

وأتم جمال علام: "أما بشأن تأجيل السوبر وسط الموسم غير صحيح، بل ستقام المباراة قبل بداية الموسم، وسنعلن عن الجدول الكامل للدوري عقب نهاية كأس مصر".